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Замглавы МИД Турции: Мы находимся в Азербайджане по случаю годовщины подписания Шушинской декларации

Замглавы МИД Турции: Мы находимся в Азербайджане по случаю годовщины подписания Шушинской декларации “В первую годовщину подписания Шушинской декларации мы находимся в Карабахе, в Азербайджане, во имя наших общих целей и солидарности”.
В регионе
15 июня 2022 г. 09:31
Замглавы МИД Турции: Мы находимся в Азербайджане по случаю годовщины подписания Шушинской декларации

“В первую годовщину подписания Шушинской декларации мы находимся в Карабахе, в Азербайджане, во имя наших общих целей и солидарности”.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

Сегодня отмечается годовщина подписания "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". Декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısının müavini: "Şuşa Bəyannaməsinin ildönümündə Azərbaycandayıq”

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