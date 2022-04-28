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Захарова: РФ видит свою роль в сближении позиций Еревана и Баку

Захарова: РФ видит свою роль в сближении позиций Еревана и Баку Оказывая содействие Еревану и Баку в вопросе подготовки мирного соглашения, российская сторона ориентируется на предложения по базовым принципам установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
28 апреля 2022 г. 16:06
Захарова: РФ видит свою роль в сближении позиций Еревана и Баку
Мария Захарова

Оказывая содействие Еревану и Баку в вопросе подготовки мирного соглашения, российская сторона ориентируется на предложения по базовым принципам установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге.

"Напомню, они были подготовлены в Баку, получили конструктивную ответную реакцию со стороны Еревана. Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций. По теме статуса между Баку и Ереваном сохраняются принципиальные разногласия. Мы видим свою роль в содействии сближению сторон", - сказала Захарова.

По ее словам, в рамках процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений крайне важно придерживаться буквы и духа трехсторонних договоренностей.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry says Moscow plays its role in reaching agreement between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Yaxın vaxtlarda Qarabağ üzrə üçtərəfli işçi qrupun görüşü keçiriləcək”

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