Захарова: РФ видит свою роль в сближении позиций Еревана и Баку

Оказывая содействие Еревану и Баку в вопросе подготовки мирного соглашения, российская сторона ориентируется на предложения по базовым принципам установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Оказывая содействие Еревану и Баку в вопросе подготовки мирного соглашения, российская сторона ориентируется на предложения по базовым принципам установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге.

"Напомню, они были подготовлены в Баку, получили конструктивную ответную реакцию со стороны Еревана. Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций. По теме статуса между Баку и Ереваном сохраняются принципиальные разногласия. Мы видим свою роль в содействии сближению сторон", - сказала Захарова.

По ее словам, в рамках процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений крайне важно придерживаться буквы и духа трехсторонних договоренностей.