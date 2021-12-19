Взрыв на угольной шахте в Турции, пострадали 45 человек

Увеличилось число пострадавших в результате обрушения угольной шахты в турецкой провинции Измир.
Как передает Report, об этом в своем
Глава ведомства сообщил, что число раненых достигло 45.
"К месту происшествия были отправлены четырнадцать машин скорой помощи и в общей сложности 48 медицинских работников", - отметил Ф.Коджа.
Согласно первоначальной информации, на шахте произошел взрыв. На момент аварии в ней находилось около 50 рабочих.
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В Турции на угольной шахте произошел взрыв.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в Измире.
В результате взрыва в районе Кынык, пострадали восемь рабочих. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.