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Взрыв на угольной шахте в Турции, пострадали 45 человек

Взрыв на угольной шахте в Турции, пострадали 45 человек В Турции на угольной шахте произошел взрыв.
В регионе
19 декабря 2021 г. 02:28
Взрыв на угольной шахте в Турции, пострадали 45 человек

Увеличилось число пострадавших в результате обрушения угольной шахты в турецкой провинции Измир.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Глава ведомства сообщил, что число раненых достигло 45.

"К месту происшествия были отправлены четырнадцать машин скорой помощи и в общей сложности 48 медицинских работников", - отметил Ф.Коджа.

Согласно первоначальной информации, на шахте произошел взрыв. На момент аварии в ней находилось около 50 рабочих.

00:24

В Турции на угольной шахте произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в Измире.

В результате взрыва в районе Кынык, пострадали восемь рабочих. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə mədən qəzasında xəsarət alanların sayı 45 nəfərə çatıb

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