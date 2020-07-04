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Выросло число погибших и раненых в результате взрывов на фабрике в Турции

Выросло число погибших и раненых в результате взрывов на фабрике в Турции Число погибших в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции увеличилось до четырех, еще 114 человек были ранены
В регионе
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4 июля 2020 г. 01:41
Выросло число погибших и раненых в результате взрывов на фабрике в Турции

Число погибших в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции увеличилось до четырех, еще 114 человек были ранены.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Ранее Минздрав Турции информировал о двух жертвах и 73 пострадавших.

Как отмечает издание, министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук проинформировала, что всего на предприятии работали 186 человек. Сейчас выясняется, находились ли на его территории во время случившегося посетители.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə fabrikdə partlayış zamanı ölən və yaralananların sayı artdı

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