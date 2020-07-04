Выросло число погибших и раненых в результате взрывов на фабрике в Турции

Число погибших в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции увеличилось до четырех, еще 114 человек были ранены

Число погибших в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции увеличилось до четырех, еще 114 человек были ранены.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Ранее Минздрав Турции информировал о двух жертвах и 73 пострадавших.

Как отмечает издание, министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук проинформировала, что всего на предприятии работали 186 человек. Сейчас выясняется, находились ли на его территории во время случившегося посетители.