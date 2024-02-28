ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов

ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов: девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радарный самолет Бериева А-50.

ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов: девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радарный самолет Бериева А-50.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Только за 27 февраля украинская ПВО сбила два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Первый самолет был сбит на восточном участке фронта утром.

Позднее появилось новое сообщение командующего Воздушных сил Николая Олещука о сбитии российского самолета. Еще один Су-34 был сбит около 14 часов снова на востоке Украины.

Издание Forbes отмечает, что расстояние, на котором сбит самолет A-50 в пятницу, - 120 миль - говорит о том, что здесь была задействована ракетная система большей дальности. "Возможно, речь идет о раритетных С-200 времен холодной войны, которые украинские ВВС достали из хранилищ. Украинские ВВС, очевидно, намерены использовать свои последние ракеты Patriot и NASAMS, чтобы истощить российские ВВС и предотвратить будущие всплески бомбардировок", - сказано в статье.