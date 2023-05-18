ВСУ за сутки продвинулись на 1 700 метров на Бахмутском направлении

ВС Украины продолжают атаковать российскую армию на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1 700 метров.

ВС Украины продолжают атаковать российскую армию на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1 700 метров.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут остается эпицентром боевых действий. За сутки на Бахмутском направлении ВС РФ 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 - авиацией.

В боях уничтожены 130 российских военных, 145 ранены, четыре попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БПЛА "Орлан" и восемь полевых складов с боеприпасами.

Напомним, недавно в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении.