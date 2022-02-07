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ВС Турции нейтрализовали в Сирии 8 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали в Сирии 8 террористов PKK/YPG ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 8 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK).
В регионе
7 февраля 2022 г. 06:19
ВС Турции нейтрализовали в Сирии 8 террористов PKK/YPG

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 8 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK).

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter министерство национальной обороны.

Отмечается, что боевики пытались проникнуть в зону антитеррористических операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" с целью организации нападений.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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