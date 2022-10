Во время массированной ракетной атаки в Киеве повреждено здание визового отдела консульства Германии.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

Бывший председатель Фонда Генриха Бёлля в Киеве Сергей Сумленный опубликовал фото с места происшествия и обратился к канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок: "Возможно, вы захотите отправить пару танков "Леопард" и проверить ситуацию на месте?".