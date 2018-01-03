Власти Ирана заявили о завершении смуты в стране

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Смута в Иране завершилась 3 января с провальным результатом для демонстрантов.

Как передает Report, об этом заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

Он отметил, что число протестующих на всей территории страны не преодолело рубеж в 15 тыс. человек, передает «РИА Новости».

Джаафари также обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в инициации проникновения боевиков группировки ИГИЛ на территорию Ирана.