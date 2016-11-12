Вице-премьер: Судебное расследование в отношении участников попытки переворота может завершиться в декабре

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш не исключил, что судебное расследование в отношении участников попытки переворота 15 июля завершится уже в декабре текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в беседе с группой представителей зарубежных СМИ, аккредитованных в Турции, Куртулмуш сообщил, что в конце текущего года или в начале следующего года судебные органы Турции начнут рассматривать дела путчистов.

По словам вице-премьера, тема обеспечения безопасности и противодействия терроризму была и остается приоритетом для турецкого государства.