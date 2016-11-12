 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вице-премьер: Судебное расследование в отношении участников попытки переворота может завершиться в декабре

    Тема обеспечения безопасности и противодействия терроризму была и остается приоритетом для турецкого государства

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш не исключил, что судебное расследование в отношении участников попытки переворота 15 июля завершится уже в декабре текущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в беседе с группой представителей зарубежных СМИ, аккредитованных в Турции, Куртулмуш сообщил, что в конце текущего года или в начале следующего года судебные органы Турции начнут рассматривать дела путчистов.

    По словам вице-премьера, тема обеспечения безопасности и противодействия терроризму была и остается приоритетом для турецкого государства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi