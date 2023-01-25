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В ВСУ подтвердили информацию о выводе украинских войск из Соледара

В ВСУ подтвердили информацию о выводе украинских войск из Соледара Силы обороны Украины оставили Соледар Донецкой области и закрепились на ранее подготовленных рубежах.
В регионе
25 января 2023 г. 16:07
В ВСУ подтвердили информацию о выводе украинских войск из Соледара

Силы обороны Украины оставили Соледар Донецкой области и закрепились на ранее подготовленных рубежах.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он пояснил, что такое решение было принято для сохранения жизни украинских военнослужащих.

"Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара, закрепились на подготовленных рубежах обороны", - отметил он.

По словам Череватого, украинские защитники выполнили задачу: не дали врагу прорваться "на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативный простор".

Он добавил, что ВСУ истощили российские силы на этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Soledardan çıxdıqlarını təsdiq edib

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