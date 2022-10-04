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В Узбекистане на крупном заводе по производству азотных удобрений произошел взрыв

В Узбекистане на крупном заводе по производству азотных удобрений произошел взрыв В цехе синтеза по производству аммиака завода №5 предприятия АО "Максам-Чирчик" в Чирчике Ташкентской области Узбекистана произошел пожар, за которым последовал взрыв.
В регионе
4 октября 2022 г. 09:58
В Узбекистане на крупном заводе по производству азотных удобрений произошел взрыв

В цехе синтеза по производству аммиака завода №5 предприятия АО "Максам-Чирчик" в Чирчике Ташкентской области Узбекистана произошел пожар, за которым последовал взрыв.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила администрация (хокимият) области.

АО "Максам-Чирчик" создан на базе одного из Первых азотных заводов страны. Более 80 лет предприятие является крупным производителем минеральных удобрений и другой химической продукции в Узбекистане.

В заявлении отмечается, что взрыв произошел около 8:30. В результате происшествия сотрудники предприятия, производственные площади завода, а также близлежащие населенные пункты не пострадали. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксированы. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

Выпускаемая на предприятии продукция экспортируется в страны СНГ, в том числе Россию, Украину, Казахстан, ОАЭ, Австралию, Иран, Турцию, Малайзию.

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