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В Туркменистане открыли первый в стране "умный" город Аркадаг

В Туркменистане открыли первый в стране "умный" город Аркадаг В Туркменистане открыли первый в стране "умный" город Аркадаг.
В регионе
29 июня 2023 г. 18:53
В Туркменистане открыли первый в стране умный город Аркадаг

В Туркменистане открыли первый в стране "умный" город Аркадаг.

Как передает местное бюро Report, реализация этого мега-проекта запланирована на два этапа. В настоящее время завершена первая очередь его возведения, в рамках которой построено 336 объектов социально-культурного и иного назначения.

Новый город, расположенный в живописных предгорьях Копетдага, является показательным образцом "умного" города, жизнедеятельность которого всецело основана на передовых цифровых, информационно-коммуникационных и "зелёных" технологиях. Такому актуальному аспекту, как экология, здесь уделено особое внимание. Так, при строительстве объектов здесь применялись экологически чистые материалы. Об успешном решении поставленных в данной сфере задач свидетельствует факт присуждения городу Аркадаг сертификата о присоединении к проекту "Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Президент Туркменистана и высокопоставленные гости ознакомились с особенностями ряда построенных специализированных объектов и жилых домов.

В ходе церемонии открытия, глава государства и гости посетили Дворец Рухыет, где приняли участие в торжественном мероприятии. Здесь, туркменской стороне были вручены более 20 международных сертификатов и дипломов, подтверждающие достижения города Аркадаг в различных сферах.

Затем, следуя исконной туркменской традиции был дан праздничный садака.

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