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В турецком городе Дюздже вновь произошло землетрясение

В турецком городе Дюздже вновь произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в центральном районе Дюздже, Турция.
В регионе
27 ноября 2022 г. 08:33
В турецком городе Дюздже вновь произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в центральном районе Дюздже, Турция.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

Отмечается, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в 07:57 по бакинскому времени, находился на глубине 9,52 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 23 ноября в городе Дюздже, Турция, произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. В результате стихийного бедствия 2 человека погибли, 93 человека получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Düzcə şəhərində yenidən zəlzələ olub

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