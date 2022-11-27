В турецком городе Дюздже вновь произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в центральном районе Дюздже, Турция.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в центральном районе Дюздже, Турция.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

Отмечается, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в 07:57 по бакинскому времени, находился на глубине 9,52 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 23 ноября в городе Дюздже, Турция, произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. В результате стихийного бедствия 2 человека погибли, 93 человека получили ранения.