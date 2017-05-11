 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции в столкновении с террористами РПК погибли 2 сержанта, 11 человек получили ранения

    В информации отмечается, что при захвате пятеро террористов РПК были мертвы

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Во время вооруженного столкновения между турецкими военнослужащими и террористами РПК погибли 2 сержанта, 11 человек получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел во время операции на горе Тендерюк между районами Чалдыран Вана и Догубейязид провинции Агры.

    Состояние двух пострадавших было тяжелым, по этой причине их доставили в Государственную больницу Ванской провинции.

    В информации отмечается, что при захвате 5 террористов РПК были мертвы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi