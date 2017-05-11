В Турции в столкновении с террористами РПК погибли 2 сержанта, 11 человек получили ранения

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Во время вооруженного столкновения между турецкими военнослужащими и террористами РПК погибли 2 сержанта, 11 человек получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел во время операции на горе Тендерюк между районами Чалдыран Вана и Догубейязид провинции Агры.

Состояние двух пострадавших было тяжелым, по этой причине их доставили в Государственную больницу Ванской провинции.

В информации отмечается, что при захвате 5 террористов РПК были мертвы.