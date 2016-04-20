В Турции учитель обвиняется в изнасиловании не менее 10 детей

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обвиняемый в изнасиловании не менее 10 детей учитель начальной школы турецкого города Караман 54-летний Мухаррем Бююктюрк приговорен к 508 годам тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, соответствующее решение суд вынес 20 апреля.

Бююктюрк был арестован 5 марта по обвинению в "сексуальном насилии над детьми", "ограничении свободы", "умышленном причинении физического вреда" и "принуждении к просмотру непристойных материалов". Процесс вызвал резонанс в турецком обществе, оппозиция же обвинила в случившемся правительство.

Прокуратура в обвинительном заключении требовала для учителя почти 600 лет тюрьмы по совокупности предъявляемых ему обвинений по каждому из эпизодов дела. Обвиняемый в ходе процесса не признал своей вины, заявив, что его оклеветали учащиеся школы.

В своем последнем слове он также отверг предъявляемые ему обвинения. Тем не менее, суд признал его виновным, избрав меру наказания в виде лишения свободы на срок в 508 лет и три месяца тюрьмы.

На время слушаний в городе и вокруг здания суда были приняты исключительные меры безопасности, которые обеспечивали более 900 полицейских и спецназ МВД. Это связано с опасениями общественных выступлений, беспорядков и возможных попыток учинить самосуд над Бююктюрком.