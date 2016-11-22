В Турции отозван спорный законопроект после волны критики

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Турции отозван законопроект об освобождении в некоторых случаях от уголовной ответственности лиц за половую связь с несовершеннолетними.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что правящая "Партия справедливости и развития" приняла решение об отзыве документа.

Напомним, законопроект вызвал волну протестов правозащитников, прокатившихся по всей Турции.

Отметим, что в документе предлагалось не наказывать только лиц "за связь с несовершеннолетними без принуждения", за которыми последовало заключение брака.