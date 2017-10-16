В Турции на автомобильной дороге произошел взрыв, погибли 2 военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Двое турецких военных погибли и трое получили ранения на севере Ирака при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами признаваемой в стране террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Report со ссылкой на заявление генштаба Турции.

"В районе Зап Северного Ирака при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратисткой террористической организации (РПК), погибли два наших товарища. Трое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. В ходе прошедшей после этого воздушной операции уничтожено восемь террористов", - сообщил турецкий генштаб.

***16:23

В районе Чукурча турецкой провинции Хаккари во время взрыва самодельной гранаты на автомобильной дороге, по которой проезжал автомобиль военных, погибли 2 военнослужащих, есть раненые.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, инцидент произошел на границе Турции с Ираком.