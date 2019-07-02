В Тбилиси завершились акции протеста - ОБНОВЛЕНО

В Тбилиси акции протеста перед зданием грузинского парламента завершились.

Как сообщает грузинское бюро Report, организаторы объявили о том, что акции возобновятся 2 июля в 19:00 по местному времени.

Участники сообщили о том, что остановят акции после ухода в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Они заявили, что не пойдут на переговоры с правительством.

Отметим, что завтра перед зданием парламента пройдут тринадцатые акции.

***20:43

В Тбилиси акции протеста перед зданием грузинского парламента возобновились.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники продолжающейся 12 дней акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

На акции также участвуют представители оппозиционных партий.

В установленных перед зданием парламента палатках пятеро молодых людей с тем же требованием продолжают голодовку.