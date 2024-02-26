В Тбилиси прошла акция "Справедливость для Ходжалы!"

26 февраля в Тбилиси по инициативе и при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии прошла акция "Справедливость для Ходжалы!" в рамках международной информационной кампании.

26 февраля в Тбилиси по инициативе и при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии прошла акция в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!".

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль с установленными на нем информационными табло с изображением мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и символом нашей победы - Харыбюльбюль проехал по центральным улицам и проспектам Тбилиси.

Информация на табло была на грузинском и английском языках. Акция продлится до 20:00.