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В Тбилиси прошла акция "Справедливость для Ходжалы!"

В Тбилиси прошла акция "Справедливость для Ходжалы!" 26 февраля в Тбилиси по инициативе и при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии прошла акция "Справедливость для Ходжалы!" в рамках международной информационной кампании.
В регионе
26 февраля 2024 г. 17:42
В Тбилиси прошла акция Справедливость для Ходжалы!

26 февраля в Тбилиси по инициативе и при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии прошла акция в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!".

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль с установленными на нем информационными табло с изображением мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и символом нашей победы - Харыбюльбюль проехал по центральным улицам и проспектам Тбилиси.

Информация на табло была на грузинском и английском языках. Акция продлится до 20:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı aksiya keçirilib

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