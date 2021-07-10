В столице Ирана прогремел взрыв

На западе иранской столицы Тегеране, предположительно, в национальном парке произошел взрыв.

На западе Тегерана, предположительно, в национальном парке произошел взрыв.

Как передает Report, об этом отмечает агентство Fars .

"В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Звук взрыва был слышен даже в отдаленных районах столицы Ирана.

Очевидцы уже опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. На представленных кадрах видно большое количество машин экстренных служб.