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В Швейцарии проходят переговоры по ситуации в Украине

В Швейцарии проходят переговоры по ситуации в Украине В Женеве ведутся переговоры по ситуации в Украине.
В регионе
23 февраля 2023 г. 12:57
В Швейцарии проходят переговоры по ситуации в Украине

В Женеве ведутся переговоры по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью газете Le Temps.

"Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны - как Россия, так и Украина", - отметил он.

Кассис напомнил, что Киев ранее обратился к Швейцарии с просьбой представлять ее интересы в России, однако Москва ответила отказом. По его словам, РФ заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, но при этом Москва использует ее как нейтральную страну.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı danışıqlar keçirilir

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