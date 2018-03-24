В российском Екатеринбурге снесли 220-метровую телебашню - ВИДЕО

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге взорвали почти 220-метровую недостроенную телебашню, которая была самым высоким сооружением в городе, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Перед сносом сирена дважды оповестила людей о взрыве. Через несколько минут произошел взрыв, и башня рухнула.

Строительство екатеринбургской телебашни началось в 1983 году на улице 8 марта. Ее высота должна была составить 361 метр, а сигнал распространяться на всю Свердловскую область. В 1991 году строительство было приостановлено из-за сложностей с финансированием. В недостроенной телебашне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из этих идей так и не была воплощена.