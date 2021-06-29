В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"

В России обнаружили штамм коронавируса "дельта плюс".

В России обнаружили штамм коронавируса "дельта плюс".

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта плюс", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Информация о том, что в страну проник новый вариант SARS-CoV-2, появилась на прошлой неделе.

Штамм "дельта-плюс" (B.1.617.2.1) обнаружили в июне в индийском штате Махараштра. Это мутация широко распространившегося варианта "дельта" (B.1.617.2). Разновидность "дельта-плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она обладает повышенной проницаемостью и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.