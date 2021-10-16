В России впервые зарегистрировали более 1 тыс. смертей от ковида за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 002 против 999 днем ранее, до 222 315, что является новым максимумом

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 002 против 999 днем ранее, до 222 315, что является новым максимумом

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 208, до 7 958 384.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 754 162, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 883, до 6 981 907. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,7% от общего числа заразившихся.