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В России в результате взрыва при сварке на месторождении пострадали трое

В России в результате взрыва при сварке на месторождении пострадали трое В Александровском районе Томской области (Россия) на одном из месторождений произошел взрыв, есть пострадавшие.
В регионе
22 февраля 2023 г. 19:13
В России в результате взрыва при сварке на месторождении пострадали трое

В Александровском районе Томской области (Россия) на одном из месторождений произошел взрыв, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила прокуратура региона.

Сообщается, что это случилось во время сварочных работ, в результате чего три сотрудника нефтегазодобывающего предприятия получили различные телесные повреждения.

На место происшествия выезжал прокурор Александровского района Евгений Луцков, начата прокурорская проверка исполнения требований законодательства об охране труда.

Информированный источник уточнил агентству о том, что инцидент произошел на месторождении АО "Томскнефть" ВНК".

"Томскнефтью" на паритетных началах владеют "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) и "Газпром нефть".

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