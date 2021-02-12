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В России произошел взрыв в супермаркете

В России произошел взрыв в супермаркете Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит", здание разрушено
В регионе
12 февраля 2021 г. 09:35
В России произошел взрыв в супермаркете
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В российском городе Владикавказ произошел взрыв в супермаркете "Магнит", здание разрушено.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.

В Минздраве республики уточнили, что в здании под завалами могут находиться люди.

По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.

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