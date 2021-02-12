В России произошел взрыв в супермаркете

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит", здание разрушено

В российском городе Владикавказ произошел взрыв в супермаркете "Магнит", здание разрушено.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.

В Минздраве республики уточнили, что в здании под завалами могут находиться люди.

По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.