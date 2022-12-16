В результате взрыва машины на юго-востоке Турции ранены минимум восемь полицейских

По меньшей мере восемь полицейских получили ранения в пятницу в результате взрыва машины в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

По меньшей мере восемь полицейских получили ранения в пятницу в результате взрыва машины в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV.

По информации телекомпании, при следовании полицейской машины на трассе Диярбакыр - Мардин с помощью дистанционного устройства была приведена в действие взрывчатка в припаркованном у дороги автомобиля. К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности. Последствия происшествия выясняются, отмечает телеканал.

Как передает с места ЧП телеканал TRT 1, ЧП произошло около 04:30 местного времени (05:30) у въезда в Диярбакыр, куда направлялся служебный автобус, перевозивший подразделение полицейского спецназа. Раненых доставили в местные больницы. Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция.