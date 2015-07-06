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    Один человек погиб в результате стрельбы в Ереване

    От огнестрельного ранения скончался 56-летний Вагинак Асоян

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате стрельбы в  районе Нор-Ареш Еревана. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, от огнестрельного ранения скончался 56-летний Вагинак Асоян.

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