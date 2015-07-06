Один человек погиб в результате стрельбы в Ереване

6 июля, 2015 16:30

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате стрельбы в районе Нор-Ареш Еревана. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, от огнестрельного ранения скончался 56-летний Вагинак Асоян.