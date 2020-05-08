В парламенте Армении произошла драка - ВИДЕО

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами Сасуном Микаеляном и Эдмоном Марукяном. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, во время выступления лидера фракции Просвещенная Армения Эдмона Марукяна началась полемика между ним и депутатом от фракции Мой шаг Сасуном Микаляном.

Во время выступления Марукян назвал Микаеляна "дядей", а тот потребовал его так не называть. Потом Микаелян пригрозил Марукяну, подошел и ударил его.

Марукян с трибуны заявил: "Бейте не бейте, я не перестану говорить".

Сасун Микаелян обещал перерезать ему горло. "То, кто перережет мне горло, еще не родился", парировал Марукян.

Спикер парламента Арарат Мирзоян прервал заседание. Прямой эфир был прерван, Мирзоян вызвал службу охраны.