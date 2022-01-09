В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы, в воскресенье снова возобновлен.

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы, в воскресенье снова возобновлен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Выход в интернет в городе был заблокирован накануне примерно в 15:40 (13:40 - бакинское время), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (21:00) до 07:00 (05:00 - бакинское время) в столице действует комендантский час.

В настоящее время на улицах столицы, как и ранее, сохранятся спокойная обстановка, курсирует общественный транспорт.