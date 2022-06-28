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В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаруженного в море фугаса

В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаруженного в море фугаса В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в Цемесской бухте фугаса времен Великой Отечественной войны.
В регионе
28 июня 2022 г. 12:41
В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаруженного в море фугаса

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в Цемесской бухте фугаса времен Великой Отечественной войны.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Боеприпас обнаружен в зоне безопасности выносного причального устройства АО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), об этом говорится в постановлении главы администрации города Андрея Кравченко.

Сообщается о том, что наливной причал, находящийся вне зоны ЧС, функционирует в штатном режиме, далее будет работать по фактической погоде.

Обнаруженный на дне Цемесской бухты фугас весом 8,8 кг будет уничтожен на месте, его транспортировка в открытое море признана нецелесообразной. АО КТК рекомендовано своими силами организовать оцепление на выносном причальном устройстве. Капитану морского порта Новороссийск предписано обеспечить запрет движения судов в зоне чрезвычайной ситуации. Жителей Новороссийска предупредили о запрете купания на пляжах, находящихся в зоне гидроударной волны.

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Версия на английском языке State of emergency declared in Novorossiysk
Версия на азербайджанском языке Novorossiyskdə fövqəladə vəziyyət elan edilib

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