В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаруженного в море фугаса

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в Цемесской бухте фугаса времен Великой Отечественной войны.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в Цемесской бухте фугаса времен Великой Отечественной войны.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Боеприпас обнаружен в зоне безопасности выносного причального устройства АО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), об этом говорится в постановлении главы администрации города Андрея Кравченко.

Сообщается о том, что наливной причал, находящийся вне зоны ЧС, функционирует в штатном режиме, далее будет работать по фактической погоде.

Обнаруженный на дне Цемесской бухты фугас весом 8,8 кг будет уничтожен на месте, его транспортировка в открытое море признана нецелесообразной. АО КТК рекомендовано своими силами организовать оцепление на выносном причальном устройстве. Капитану морского порта Новороссийск предписано обеспечить запрет движения судов в зоне чрезвычайной ситуации. Жителей Новороссийска предупредили о запрете купания на пляжах, находящихся в зоне гидроударной волны.