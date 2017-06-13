В МВД Турции проведена операция против FETÖ, арестовано 42 человека

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В результате проведенной операции против террористической организации FETÖ в министерстве внутренних дел Турции в отношении 42 человек избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространила прокуратура Анкары.

Все те, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде ареста, являются пользователями программы "Bylock".

При помощи этой программы сторонники FETÖ поддерживали связь друг с другом.