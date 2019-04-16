В Москве неизвестный захватил в заложники сотрудницу метро

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Неизвестный злоумышленник взял сотрудницу метро в заложники на станции "Автозаводская" в столице России, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина ворвался на станцию с предметом, напоминающим молоток, попытался проникнуть в туннель, но не смог. Тогда он взял в заложники сотрудницу метро и заперся с ней в рампе возле туннеля.

По предварительным данным, он требует встречи с руководством метрополитена. Его задержали в течение часа.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, удерживавший сотрудницу в московском метро мужчина вёл себя неадекватно, его проверят на вменяемость.