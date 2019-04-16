В Москве неизвестный захватил в заложники сотрудницу метро

Неизвестный злоумышленник взял сотрудницу метро в заложники на станции "Автозаводская" в столице России, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Мужчина ворвался на станцию с предметом, напоминающим молоток, попытался проникнуть в туннель, но не смог. Тогда он взял в заложники сотрудницу метро и заперся с ней в рампе возле туннеля.
По предварительным данным, он требует встречи с руководством метрополитена. Его задержали в течение часа.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, удерживавший сотрудницу в московском метро мужчина вёл себя неадекватно, его проверят на вменяемость.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости