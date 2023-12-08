В Кыргызстане построят Евразийский торгово-логистический комплекс за $700 млн

Кабмин Кыргызстана и OcOO "Кыргызско-китайский инвестиционный холдинг" подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта "Евразийский торгово-логистический комплекс".

Кабмин Кыргызстана и OcOO "Кыргызско-китайский инвестиционный холдинг" подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта "Евразийский торгово-логистический комплекс".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, подписание документа состоялось в рамках встречи главы Кабмина Акылбека Жапарова с делегацией Китайской торговой палаты по международному сотрудничеству в частном секторе экономики.

"Центр будет возведен на территории Чуйской области, общий объем инвестиций составит более 700 млн долларов. Проект включает торговый город, международный выставочный центр, центр складского и логистического обеспечения с бондовыми зонами, маркетплейсы крупногабаритного оборудования, жилищные и гостиничные комплексы", - сказано в сообщении.