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    В квартире подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга найдены компоненты взрывного устройства

    Сотрудники ФСБ обнаружили в банках сыпучие вещества, которые предположительно применялись при изготовлении бомбы
    © fontanka.ru

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В квартире подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова были найдены компоненты взрывного устройства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на питерское издание fontanka.ru, в ходе обыска квартиры на Гражданском проспекте, 110 в Калининском районе  сотрудники ФСБ обнаружили в банках сыпучие вещества, которые предположительно применялись при изготовлении бомбы, приведенной 3 апреля в действие в поезде метрополитена.

    Сообщается, что подозреваемый снял эту квартиру не более полутора месяцев назад. По словам соседей А.Джалилов вел себя тихо и спокойно, единственными звуками, которые доносились из квартиры, были произведениями классической музыки.

    При въезде в квартиру Акбаржон Джалилов привез несколько коробок. Их помогали вносить несколько человек.

    Следственный комитет России считает А. Джалилова смертником, который подорвал себя в четвертом вагоне поезда метро на перегоне "Сенная площадь" – "Технологический институт". Он же, по предварительной информации, заложил бомбу на станции "Площадь Восстания". В результате теракта погибли 14, пострадали более 50 человек.

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