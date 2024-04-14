В Казахстане в результате паводков подтоплены более 4,8 тыс. жилых домов

Свыше 4,8 тыс. частных жилых домов подтоплены в результате паводков в Казахстане.

Свыше 4,8 тыс. частных жилых домов подтоплены в результате паводков в Казахстане.

Как передает Report , об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш на брифинге.

"На данный час подтопленными остаются 4 870 частных жилых домов, 1 264 дворовых территории и 2 035 дачных домов в восьми областях. Отведена вода из свыше 3 тыс. жилых домов и порядка 2 тыс. дворовых территорий", - рассказал он.

С начала паводкового периода спасатели эвакуировали 107 119 человек, из них 38 457 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 414 человек. Вернулись домой 11 674 человека.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. В аварийно-спасательных работах задействованы более 35 тыс. человек, свыше 4 тыс. единиц техники и 14 воздушных судов.