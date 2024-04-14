О нас

В Казахстане в результате паводков подтоплены более 4,8 тыс. жилых домов

В Казахстане в результате паводков подтоплены более 4,8 тыс. жилых домов Свыше 4,8 тыс. частных жилых домов подтоплены в результате паводков в Казахстане.
В регионе
14 апреля 2024 г. 09:48
В Казахстане в результате паводков подтоплены более 4,8 тыс. жилых домов

Свыше 4,8 тыс. частных жилых домов подтоплены в результате паводков в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш на брифинге.

"На данный час подтопленными остаются 4 870 частных жилых домов, 1 264 дворовых территории и 2 035 дачных домов в восьми областях. Отведена вода из свыше 3 тыс. жилых домов и порядка 2 тыс. дворовых территорий", - рассказал он.

С начала паводкового периода спасатели эвакуировали 107 119 человек, из них 38 457 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 414 человек. Вернулись домой 11 674 человека.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. В аварийно-спасательных работах задействованы более 35 тыс. человек, свыше 4 тыс. единиц техники и 14 воздушных судов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda daşqınlar nəticəsində 4,8 mindən çox ev su altında qalıb

Самое читаемое

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
12 апреля 2024 г. 19:53
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
7 апреля 2024 г. 21:04
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
12 апреля 2024 г. 03:45
Фенербахче выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
"Фенербахче" выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
8 апреля 2024 г. 04:17
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
10 апреля 2024 г. 00:00
Фенербахче досрочно покинул поле в матче за Суперкубок Турции
"Фенербахче" досрочно покинул поле в матче за Суперкубок Турции
7 апреля 2024 г. 23:58
Снос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен
ФотоСнос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен
8 апреля 2024 г. 13:13
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13 апреля 2024 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi