В Казахстане начали демонтировать логотипы McDonald's со зданий ресторанов

В Алма-Аты рабочие в пятницу демонтировали название, логотипы и другие визуальные элементы McDonald's со зданий ресторанов, действующих под этим брендом в Казахстане.

В Алма-Аты рабочие в пятницу демонтировали название, логотипы и другие визуальные элементы McDonald's со зданий ресторанов, действующих под этим брендом в Казахстане.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Сотрудник одного из закрывшихся ресторанов, которые управлялись ТОО Food Solutions KZ, сообщил о том, что возобновление работы ресторанов возможно уже в текущем месяце. При этом он не исключил, что на определенный период возможно возобновление работы "в режиме no name, как в Беларуси".

Вчера, 5 января, пресс-служба американской сети сообщила об уходе McDonald’s из Казахстана на фоне сокращения поставок. Она работала в стране с 2016 года. В марте владелец франшизы McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев был задержан по обвинению в растрате.

Агентство Bloomberg 4 января сообщило, что уход компании из Казахстана связан с прекращением поставок мяса из России на фоне боевых действий в Украине. Казахстанские заведения будут работать под новым названием.