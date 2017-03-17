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    В Иране во второй раз приговорили к заключению дочь экс-президента страны

    Фаезе Хашеми снова была осуждена на шесть месяцев тюремного заключения за критические замечания о судебной системе и охране

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани - Фаезе Хашеми (Faezeh Hashemi) во второй раз приговорена к тюремному заключению за антиправительственную пропаганду.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс.

    "Фаезе Хашеми снова была осуждена на шесть месяцев тюремного заключения за критические замечания о судебной системе и охране", - сообщает агентство со ссылкой на оппозиционный ресурс Kalemeh.

    В 2012 году Фаезе Хашеми была осуждена на шесть месяцев тюрьмы. Кроме этого на нее распространялся пятилетний запрет на участие в политической и культурной жизни страны и "проявление активности в СМИ".

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