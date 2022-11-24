В Иране с начала протестов убиты 440 человек

В Иране с начала протестов убиты 440 человек.

В Иране с начала протестов убиты 440 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 61 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 059 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 212 из них неизвестны. При этом 540 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 163 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 156 городов страны, погибли 56 представителя силовых структур.