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В Иране число жертв коронавируса превысило 5 тысяч

В Иране число жертв коронавируса превысило 5 тысяч

Число заражений коронавирусом в Иране возросло до 83,5 тысячи случаев, за сутки скончался 91 человек, всего жертв - 5 209.Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джахнапур."За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1 294 новых случая заражения COVID-19. С учетом этих данных всего (с 19 февраля, когда власти сообщили о коронавирусе) выявлено 83 505 случаев. К сожалению, за сутки скончался 91 человек, число погибших от коронавируса и его последствий возросло до 5 209", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.По его словам, к настоящему моменту из общего числа зараженных поправились 59 273 человека.
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