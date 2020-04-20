В Иране число жертв коронавируса превысило 5 тысяч

Число заражений коронавирусом в Иране возросло дотысячи случаев, за сутки скончалсячеловек, всего жертв -Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны."За прошедшие сутки по всей стране удалось выявитьновых случая заражения COVID-19. С учетом этих данных всего (с 19 февраля, когда власти сообщили о коронавирусе) выявленослучаев. К сожалению, за сутки скончалсячеловек, число погибших от коронавируса и его последствий возросло до", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.По его словам, к настоящему моменту из общего числа зараженных поправилисьчеловека.