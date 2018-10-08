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    В Иране более 140 человек пострадали в песчаной буре

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Более 140 человек пострадали в результате песчаной бури на юго-востоке Ирана. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу местного органа по кризисному регулированию Абдоррахмана Шахнавази.

    По данным агентства, с 6 октября 145 жителей провинции Систан и Белуджистан обратились за медицинской помощью из-за проблем с дыханием, глазами и сердцем. Из них 27 пострадавших были госпитализированы.

    По словам Шахнавази, скорость ветра достигала 104 километров в час. Власти призывают больных и пожилых жителей некоторых частей провинции оставаться дома.

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