В Ингушетии полицейский застрелил брата, угрожавшего прохожим

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции в Ингушетии ответным огнем вынужден был застрелить своего брата, который угрожал убить прохожих и выстрелил в полицейского из пистолета, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"18 января около 16 часов вооруженный пистолетом 30-летний временно не работающий житель города Малгобек, находясь во дворе своего дома, угрожал оружием и высказывал угрозы убийством в адрес прохожих", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.

После этого мужчина открыл огонь в сторону собственного брата - сотрудника полиции, который заступился за граждан. "В ответ полицейский применил табельное оружие, в результате нападавший получил ранения, несовместимые с жизнью", - отмечает МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.