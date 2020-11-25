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В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 

В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом  В настоящее время на карантине находятся 2 071, на стационарном контроле - 6 145 человек
В регионе
25 ноября 2020 г. 11:08
В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 
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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 071 человека, 3 366 выздоровели, 34 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 114 889, 95 581 человек вылечились, 1 085 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 071, на стационарном контроле - 6 145 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 723 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa 3 071 yeni yoluxma təsdiqlənib, 34 nəfər ölüb

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