В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 2 071, на стационарном контроле - 6 145 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 071 человека, 3 366 выздоровели, 34 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 114 889, 95 581 человек вылечились, 1 085 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 071, на стационарном контроле - 6 145 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 723 бессимптомных больных.