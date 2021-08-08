В Грузии приспущены флаги в связи с годовщиной войны с Россией

Сегодня исполняется 13 лет со дня войны между Россией и Грузией в августе 2008 года.

Сегодня исполняется 13 лет со дня войны между Россией и Грузией в августе 2008 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, война, начавшаяся 8 августа, вошла в новейшую историю как “пятидневная война” и “августовская война”.

В ходе боевых действий погибли 408 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих, 14 сотрудников правоохранительных органов, 224 мирных жителя, 2 232 получили ранения, 26 тысяч человек стали беженцами.

Сегодня в знак почтения памяти погибших на войне в президентском дворце Грузии, правительственной администрации, здании парламента, других государственных учреждениях и дипломатических представительствах приспущены флаги.

После пятидневной войны 26 августа того же года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ официальный Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил оба региона оккупированными территориями.

Министерство иностранных дел Грузии в своем заявлении, приуроченном к очередной годовщине войны, призвало Россию выполнить обязательства по договору об объявлении прекращения огня от 12 августа 2008 года, вывести с территории Грузии оккупационные силы и отменить незаконное решение о признании “независимости” оккупированных территорий.