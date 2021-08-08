О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии приспущены флаги в связи с годовщиной войны с Россией

В Грузии приспущены флаги в связи с годовщиной войны с Россией Сегодня исполняется 13 лет со дня войны между Россией и Грузией в августе 2008 года.
В регионе
8 августа 2021 г. 01:04
В Грузии приспущены флаги в связи с годовщиной войны с Россией

Сегодня исполняется 13 лет со дня войны между Россией и Грузией в августе 2008 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, война, начавшаяся 8 августа, вошла в новейшую историю как “пятидневная война” и “августовская война”.

В ходе боевых действий погибли 408 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих, 14 сотрудников правоохранительных органов, 224 мирных жителя, 2 232 получили ранения, 26 тысяч человек стали беженцами.

Сегодня в знак почтения памяти погибших на войне в президентском дворце Грузии, правительственной администрации, здании парламента, других государственных учреждениях и дипломатических представительствах приспущены флаги.

После пятидневной войны 26 августа того же года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ официальный Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил оба региона оккупированными территориями.

Министерство иностранных дел Грузии в своем заявлении, приуроченном к очередной годовщине войны, призвало Россию выполнить обязательства по договору об объявлении прекращения огня от 12 августа 2008 года, вывести с территории Грузии оккупационные силы и отменить незаконное решение о признании “независимости” оккупированных территорий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Rusiya ilə müharibənin ildönümü ilə bağlı bayraqlar endirilib

Экслюзивные новости

В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi