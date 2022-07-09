В Грузии отметили Гурбан байрамы

В Грузии прошло мероприятие, посвященное Гурбан байрамы.

В Грузии прошло мероприятие, посвященное Гурбан байрамы.

Как сообщает грузинское бюро Report, по инициативе и при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии, Управления мусульман Кавказа и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) в селе Икинджи Косалы Марнеульского района забито 15 голов крупного рогатого скота.

Мясо было роздано проживающим в Грузии членам семей шехидов I и II карабахских войн, 20 января, родственникам жертв Ходжалинского геноцида.

Для соотечественников, проживающих в Сагареджо, Телави, Дманиси, Болниси, Каспи, Ахалцихе было забито шесть голов жертвенных животных.

Всего акция охватила более тысячи семей и лиц, нуждающихся в социальной помощи.