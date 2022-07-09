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В Грузии отметили Гурбан байрамы

В Грузии отметили Гурбан байрамы В Грузии прошло мероприятие, посвященное Гурбан байрамы.
В регионе
9 июля 2022 г. 17:19
В Грузии отметили Гурбан байрамы

В Грузии прошло мероприятие, посвященное Гурбан байрамы.

Как сообщает грузинское бюро Report, по инициативе и при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии, Управления мусульман Кавказа и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) в селе Икинджи Косалы Марнеульского района забито 15 голов крупного рогатого скота.

Мясо было роздано проживающим в Грузии членам семей шехидов I и II карабахских войн, 20 января, родственникам жертв Ходжалинского геноцида.

Для соотечественников, проживающих в Сагареджо, Телави, Дманиси, Болниси, Каспи, Ахалцихе было забито шесть голов жертвенных животных.

Всего акция охватила более тысячи семей и лиц, нуждающихся в социальной помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Qurban bayramı qeyd olunub, mindən çox ailəyə sovqat paylanılıb

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