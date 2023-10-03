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В госпитале в Индии умерли за один день более 20 пациентов

В госпитале в Индии умерли за один день более 20 пациентов В госпитале города Нандед в штате Махараштра в Индии за один день умерли 24 пациента, в их числе 12 новорожденных.
В регионе
3 октября 2023 г. 11:19
В госпитале в Индии умерли за один день более 20 пациентов

В госпитале города Нандед в штате Махараштра в Индии за один день умерли 24 пациента, в их числе 12 новорожденных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили телеканалу NDTV представители медицинского учреждения.

"За последние 24 часа умерли шесть новорожденных мальчиков и шесть новорожденных девочек. Двенадцать взрослых умерли из-за различных недугов, в основном от укусов змей", - сказали они. Причины смерти младенцев не уточняются.

По словам Шьямрао Вакоде, одного из врачей, дети "страдали от различных болезней". Что касается взрослых пациентов, то, он отметил, что они поступили в тяжелом состоянии. "Восемь из них были в возрасте 70-80 лет. У них были различные проблемы: диабет, печеночная и почечная недостаточность", - уточнил Вакоде.

В администрации госпиталя утверждают, что недостатка в лекарственных препаратах в учреждении нет. Однако, по данным телеканала, за последние месяцы часть медицинских сотрудников была переведена в другие больницы, из-за чего возникли трудности в обслуживании пациентов.

Министр здравоохранения Махараштры Хасан Мушриф лично прибыл утром в госпиталь в Нандеде. Он сообщил, что расследованием смерти столь большого числа пациентов всего лишь в течение одних суток займется специальная комиссия.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda xəstəxanada bir gündə 20-dən çox pasiyent ölüb
Версия на английском языке 24 patients, including 12 newborns, die in India's Maharashtra hospital in a day

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