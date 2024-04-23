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В Ереване заявили, что миротворцы РФ не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению

В Ереване заявили, что миротворцы РФ не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению Российские миротворцы, которые вышли из Карабахского региона Азербайджана, не могут передислоцироваться в Армении.
В регионе
23 апреля 2024 г. 17:35
В Ереване заявили, что миротворцы РФ не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению

Российские миротворцы, которые вышли из Карабахского региона Азербайджана, не могут передислоцироваться в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение на брифинге выразил глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

Он не думает, что российские миротворцы "смогут или должны остаться на территории Армении".

Отметим, что вчера секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о том, что Автоколонна российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане Сюникской области (Зангезур – ред.) Армении.

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Версия на английском языке Armenian politician says Russian peacekeepers cannot be redeployed from Karabakh to Armenia
Версия на азербайджанском языке Parlamentin komissiya sədri: Qarabağdan çıxarılan sülhməramlılar Ermənistanda yerləşdirilə bilməz

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