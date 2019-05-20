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В Ереване перед представительством ЕС проходит акция протеста

В Ереване перед представительством ЕС проходит акция протеста

Перед представительством Евросоюза в Армении проходит акция протеста, инициированная армянской общественной организацией "Адеквад", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В руках участников плакаты "Take your puppets back" ("Заберите свои марионетки"), "Armenia under occupation" ("Оккупированная Армения").

В организации считают, что действующий премьер-министр Никол Пашинян лишь исполнитель саботажа, ведущего Армению к потере государственности, а истинные рычаги управления находятся в руках тайных хозяев посредством сети зарубежных агентов. 

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