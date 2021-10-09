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В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана

В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана В связи с обрушением здания в Батуми задержаны три человека, в том числе и гражданин Азербайджана Заур Будагов.
В регионе
9 октября 2021 г. 21:47
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана

В связи с обрушением здания в Батуми задержаны три человека, в том числе и гражданин Азербайджана Заур Будагов.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari arxi, З.Будагов уже несколько лет живет в Батуми и является менеджером в одном из казино.

Отмечается, что он грубо нарушил правила безопасности во время проведения ремонтно-восстановительных работ в квартире. Выяснилось, что еще 4 октября в Государственный реестр поступила его просьба об объединении квартиры и подвала.

Адвокат З.Будагова отметил, что его клиент уже дал показания в рамках следствия.

Напомним, что накануне в 12:00 произошел обвал одного из блоков жилого здания в Батуми. В результате погибли 9 человек, в том числе три ребенка. В связи с трагедией 11 октября объявлено в Грузии траурным днем.

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Версия на азербайджанском языке Batumidə çökən binaya görə saxlanılanlardan biri Azərbaycan vətəndaşıdır

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